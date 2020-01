Handball

Handball : Didier Dinart analyse la défaite surprenante des Bleus !

Publié le 10 janvier 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Battue par le Portugal pour ses débuts à l’Euro, l’équipe de France de handball n’a pas montré un beau visage. Didier Dinart, sélectionneur national, interpelle déjà ses troupes.

L’équipe de France de handball a débuté cet Euro de la pire des manières. Les coéquipiers de Nikola Karabatic se sont inclinés face au Portugal ce vendredi soir pour leur entrée en lice (25-28), un adversaire largement à leur portée. Il faudra donc se ressaisir pour ne pas quitter la compétition plus tôt que prévu. Rendez-vous est donc pris avec la Norvège dimanche (18h15), et dans des déclarations relayées par L'Équipe , Didier Dinart, entraîneur des Bleus , fait passer un message fort à ses joueurs.

« On n'a plus le droit à l’erreur »