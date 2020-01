Handball

Handball : Le constat amer de Karabatic après la défaite des Bleus…

Publié le 11 janvier 2020 à 10h35 par A.M.

Invité à commenter la défaite de l’équipe de France contre le Portugal pour son entrée en lice à l’Euro, Nikola Karabatic ne cache pas sa frustration.

L’équipe de France de handball est déjà dos au mur. Battus par le Portugal (25-28) dès leur entrée en lice à l’Euro, les Bleus se retrouvent dans une situation très délicate. Ils n’ont plus le droit à l’erreur et devront battre la Norvège, qui évolue à domicile, dès dimanche, pour rester en vie dans ce tournoi. En effet, en cas de défaite, la France serait éliminée dès le premier tour. C’est donc le scénario catastrophe craint par les Bleus qui se réalisent. Et Nikola Karabatic affiche ses regrets.

«Ils se sont nourris de nos erreurs»