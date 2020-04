Omnisport

Judo : Teddy Riner revient sur la fin de son invincibilité !

Publié le 7 avril 2020 à 11h35 par T.M.

En perdant récemment face à Kokoro Kageura, Teddy Riner a mis fin à 10 ans d’invincibilité. La fin d’une série évoquée.

Teddy Riner n’est donc pas invincible. Considéré par beaucoup comme le plus grand judoka de l’histoire, le Français écrasait son sport depuis de longues années. Cela faisait ainsi près de 10 ans que Riner n’avait plus été mis au tapis. Oui mais voilà, cette belle histoire a pris fin en février dernier. A Paris, Kokoro Kageura a réussi l’impensable en s’imposant face à Riner, qui a relativisé la fin de son invincibilité.

« C'est mieux que ça me soit arrivé là plutôt qu'aux Jeux »