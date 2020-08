Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Lionel Messi souhaite quitter le Barça...

Publié le 26 août 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

À un an du terme de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi a choisi de claquer la porte de son club de toujours. Une décision qui a fait l’effet d’une bombe sur la planète football, mais qui serait murement réfléchie et serait le fruit de plusieurs épisodes difficiles à supporter pour l’international argentin.

Lionel Messi, l’enfant sacré du FC Barcelone et l’homme providentiel du club catalan depuis plus d’une décennie, pourrait prochainement quitter son club de toujours. Improbable il y a encore quelques semaines, cette hypothèse a pris une ampleur considérable ce mardi après que l’attaquant argentin ait communiqué par burofax aux dirigeants de l’écurie catalane sa volonté de quitter le Barça dès cet été. Dans cette optique, celui qu’on surnomme La Pulga souhaiterait utiliser la clause présente dans son contrat lui permettant de résilier unilatéralement celui-ci en fin de saison. Un litige judiciaire va ainsi prochainement opposer le FC Barcelone et le sextuple lauréat du Ballon d’Or, le club considérant que cette clause a expiré le 10 juin dernier tandis que Lionel Messi estime que le décalage de la fin de la saison 2019-2020 la rend valable jusqu’au 31 août. Quoi qu’il en soit, cette procédure judiciaire ne sera qu’un énième remous dans la relation tumultueuse qu’entretien l’Argentin avec la direction du Barça, au point de l’avoir conduit à prendre la décision de s'en aller.

Un lien de confiance complètement rompu entre Lionel Messi et sa direction

C’est un fait connu de tous : contrairement à ce que Josep Maria Bartomeu prétend, ses rapports avec Lionel Messi ne sont pas au beau fixe depuis maintenant plusieurs mois, chose qui avait déjà conduit l’Argentin à geler les négociations pour la prolongation de son bail il y a quelques semaines. Les deux parties ont fréquemment été en conflit ouvert ces derniers temps, mais à en croire les informations de SPORT , cette querelle entre le natif de Rosario et le board du Barça remonterait à bien plus longtemps. Précisément, Lionel Messi n’aurait jamais apprécié la manière de travailler et de diriger le FC Barcelone de Josep Maria Bartomeu depuis 2015. En fait, le finaliste de la Coupe du Monde 2014 serait resté toutes ces années au Barça uniquement par attachement au club, mais la débâcle historique des Blaugrana face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2) aurait achevé de le convaincre qu’il était temps pour lui de changer d’air. Plus encore, Lionel Messi ne verrait pas de projet gagnant au sein de son club de toujours depuis un moment, et sa récente rencontre avec Ronald Koeman n’aurait absolument rien changé à cela. Désormais âgé de 33 ans, l’attaquant considérait que ce n’est pas en restant au FC Barcelone qu’il parviendra à gagner de nouveaux titres. Les mouvements sur le marché des transferts et les recrues ne le convaincraient pas. Une donnée qui ne serait pas nouvelle, comme le précise SPORT , dans la mesure où Lionel Messi serait en désaccord total avec sa direction sportive depuis de nombreuses années. Le numéro 10 du club catalan constaterait comme tout le monde la planification désastreuse du Barça, et tout particulièrement la gestion à la suite du départ de Neymar au PSG contre 222M€ en 2017. Qui plus est, ses liens avec Eric Abidal n’auraient jamais été excellents, Lionel Messi ayant in fine « le sentiment que le club a été détruit et que la compétitivité a été réduire à chaque fenêtre des transferts », comme l’explique le quotidien catalan.

La gestion du cas Luis Suarez, le point de non-retour ?