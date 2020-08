Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche un très gros indice sur son avenir !

Publié le 26 août 2020 à 8h15 par A.M.

Inconsolable après la défaite en finale de la Ligue des Champions, Neymar semble avoir retrouvé le sourire et donne déjà rendez-vous la saison prochaine.

Très impliqué depuis la reprise de la saison, Neymar a notamment permis au PSG d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Une finale perdue contre le Bayern Munich (0-1) et à l'issue de laquelle le Brésilien paraissait inconsolable. Malgré tout, un an après l'interminable feuilleton dont il était l'acteur principal, Neymar semble plus épanoui que jamais à Paris, comme le10sport.com vous le révélait récemment en exclusivité. D'ailleurs, son entourage aurait même récemment discuté avec Nasser Al-Khelaïfi dans l'optique d'une prolongation de contrat. Et visiblement, son avenir semble bien tracé puisque Neymar a donné rendez-vous aux supporters parisiens.

Neymar veut revenir encore plus fort

« Félicitations à chaque joueur et au staff. Nous n’avons pas fini comme nous le souhaitions, mais c’était incroyable de vivre les moments que nous avons vécus. Maintenant on recharge les batteries et on revient plus fort avec la même envie de gagner. Allez Paris ! » , écrit le Brésilien sur son compte Instagram . Par conséquent, Neymar a dissipé les rares doutes entourant encore son avenir. Il sera toujours au PSG la saison prochaine.