Mercato - PSG : Leonardo place ses pions pour Neymar…

Publié le 26 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Priorité de Leonardo bien que le directeur sportif fasse face à des dossiers chauds pour le mercato estival, la prolongation de Neymar au PSG progresserait petit à petit.

Après l’épopée parisienne en Ligue des champions, le PSG se pencherait sur le mercato et les dossiers chauds au sein de son effectif à l’instar de la prolongation de Neymar. Véritable star et métronome de l’effectif du club de la capitale, le Brésilien se sentirait comme un poisson dans l’eau à Paris et pourrait être ouvert à la signature d’un nouveau contrat, le sien courant jusqu’en juin 2022. Et le PSG serait déjà passé à l’action.

Plusieurs entrevues déjà passées