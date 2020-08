Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà passé à l’action pour cet international français !

Publié le 25 août 2020 à 21h15 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit cet été pour le PSG, Leonardo regarde bien du côté de l’OL avec Léo Dubois.

Au PSG, Leonardo peut désormais se concentrer totalement sur le mercato. Et les chantiers sont nombreux au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Une priorité semble d’ailleurs urgente : attirer un nouvel arrière droit. On l’a bien vu lors du match contre le Bayern Munich, Thilo Kehrer, défenseur central de formation, n’est pas au niveau pour évoluer à ce poste. Il va donc falloir remédier à cela et Leonardo s’était déjà penché sur la question depuis plusieurs semaines. Il avait notamment été question d’un intérêt pour Adam Marusic (Lazio) ou Timothy Castagne (Atalanta), tandis que ce lundi, RMC a évoqué la piste menant à Hector Bellerin (Arsenal). Toutefois, la solution pourrait très bien se trouver en Ligue 1.

L’option Dubois !