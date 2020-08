Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi et Leonardo ont rencontré le clan Neymar !

Publié le 25 août 2020 à 14h15 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat de Neymar serait l’une des grosses priorités du PSG, les deux hommes forts de la direction parisienne auraient discuté avec le Brésilien et son père lors d’une réception au Parc des princes.

« Si je veux le voir rester ? Oui avec Kylian, jamais ils vont partir, ils vont rester j’en suis sûr ». Voici l’annonce fracassante que Nasser Al-Khelaïfi faisait passer au micro de RMC Sport dans la foulée de la qualification du PSG pour la demi-finale de Ligue des champions après sa victoire face à l’Atalanta (2-1). Et le président du PSG semble bien vouloir allier la parole aux actes. En effet, selon UOL Esporte , deux entretiens auraient été menés par le président Al-Khelaïfi à Lisbonne dans le cadre du Final 8 de C1 avec le père de Neymar pour évoquer l’avenir de la star brésilienne. À son retour à Paris lundi, le PSG serait passé à la vitesse supérieure.

L’état-major du PSG se serait entretenu avec Neymar et son père

Après avoir atterri dans la capitale en milieu de journée, le PSG s’est rendu au Parc des princes où a eu lieu une réception privative entre les joueurs et les proches ainsi que l’ensemble du staff parisien. Ce mardi, le journaliste Abdellah Boulma explique qu’au cours de ladite réception, Nasser Al-Khelaïfi, Jean-Claude Blanc et Leonardo auraient parlé pendant un bon moment avec Neymar et son père. Au terme de cette entrevue, une poignée de main collective a été effectuée. De quoi laisser entendre que les discussions pour une prolongation de Neymar, contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, avancent petit à petit.