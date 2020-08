Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo envoie un message à Leonardo !

Publié le 26 août 2020 à 7h15 par La rédaction

Après l’échec en finale de Ligue des Champions, Leonardo va pouvoir se concentrer sur le mercato avec de nombreux chantiers qu’il l’attendent. Et Daniel Riolo a soumis au Brésilien quelques idées pour le recrutement du PSG.

Battu en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), le PSG peut aborder à 100% son mercato et la tâche s’annonce rude pour Leonardo. Le directeur sportif parisien a de nombreux chantiers à gérer pour améliorer l’effectif de Thomas Tuchel. Le coach allemand avait confirmé qu’il fallait des changements au sein du PSG à la suite de la défaite en C1 : « Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte. Dans les prochains jours, on aura beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l'équipe » . Interrogé sur les besoins du club parisien pour l’année prochaine afin de pouvoir remporter la Ligue des Champions, Daniel Riolo a donné quelques conseils à Leonardo sur le recrutement à adopter cet été…

« Sans renfort au milieu, Paris n’ira pas plus loin »