Mercato - Barcelone : Suarez prend position après la bombe lâchée par Messi !

Publié le 25 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Mécontent de la situation au FC Barcelone, Lionel Messi voudrait quitter le club espagnol cet été. Un choix qui a été salué à sa manière par son coéquipier Luís Suarez.

La décision de Lionel Messi a fait l’objet d’une véritable bombe en Espagne. Après son choix d'arrêter les négociations pour une prolongation avec sa direction et le désastre en Ligue des Champions face au Bayern Munich, le départ de Lionel Messi pendait au nez de la direction catalane. C’est désormais chose faite car l’Argentin a communiqué par la voie de ses avocats qu’il souhaiterait quitter cet été le FC Barcelone. Un choix fort de la star catalane qui serait très agacé de la situation que vit actuellement le Barça et qui donne un véritable coup de massue à la direction du FC Barcelone avec Josep Maria Bartomeu au cœur des critiques. Face à une décision qui semble irréversible à l’heure actuelle, son coéquipier et ami Luís Suarez s'est exprimé sur le choix de Lionel Messi…

Luis Suarez apporte son soutien à Messi

En effet, lors d’un tweet de Carlos Puyol qui s’est exprimé sur la décision de l’Argentin : « Respect et admiration, Leo. Tout mon soutien, mon ami. » , Luís Suarez a simplement répondu par des applaudissements. Un simple emoji de la part de l’attaquant uruguayen mais qui en dit long sur le choix de Lionel Messi qui marque une véritable rupture avec la direction barcelonaise. Reste à voir comment Josep Maria Bartomeu va gérer cette grosse crise qui ébranle actuellement toute l'institution catalane en cette fin de mois d'août.

