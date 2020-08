Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola y croit vraiment pour Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 13h00 par H.G.

Dans un contexte où Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone, Manchester City est annoncé comme étant le point de chute le plus crédible pour l’attaquant argentin. Et l’écurie britannique semble vouloir jouer sa chance à fond dans ce dossier.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur la planète football ce mardi : Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone. Lassé par la gestion de Josep Maria Bartomeu et déçu des résultats des dernières saisons, l’international argentin aurait communiqué au club catalan sa volonté de claquer la porte du club catalan cet été en faisant jouer la clause de résiliation présente dans son contrat. L’ensemble des grosses écuries européennes sont maintenant en alerte en voyant une possible opportunité d’enrôler Lionel Messi sans débourser la moindre indemnité de transfert. Et à en croire les informations de la presse britannique, Manchester City serait prêt à jour sa chance à fond avec l’actuel numéro 10 du Barça.

Des réunions auraient d’ores et déjà eu lieu !