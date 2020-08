Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sort du silence après la bombe de Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 13h30 par T.M.

Depuis ce mardi soir, la planète football vit au rythme de la bombe lâchée par Lionel Messi. Au FC Barcelone depuis son plus jeune âge, l’Argentin a officiellement fait part de ses envies d’ailleurs à sa direction. Une incroyable information commentée ce mercredi par Ramon Planes, secrétaire technique du Barça.

On le savait, suite à la claque reçue contre le Bayern Munich, le FC Barcelone désirait entrer dans un nouveau chapitre et entamer un autre projet. Pour se faire, Ronald Koeman a été nommé entraîneur du club catalan à la place de Quique Setien. Mais concernant ce renouveau, il existait une incertitude majeure : la présence de Lionel Messi. Agacé par le climat actuel autour du Barça et en guerre contre la direction, plus particulièrement Josep Maria Bartomeu, l’Argentin s’interrogeait sur son avenir. Désormais, il n’y a toutefois plus de doutes. En effet, ce mardi soir, Lionel Messi a envoyé un fax à la direction du FC Barcelone pour officiellement annoncer ses envies d’ailleurs, souhaitant notamment faire jouer la clause présente dans son contrat, toutefois valable jusqu’au 1er juin dernier, qui lui permettait de quitter librement la Catalogne. Le feuilleton est donc désormais lancé et ce mercredi, à l’occasion de la présentation de Francisco Trincao, Ramon Planes, qui a remplacé Eric Abidal au poste de secrétaire technique, n’a pas échappé aux questions sur cette bombe lâchée par Lionel Messi.

« Nous avons travaillé en interne pour la meilleure solution pour le Barça et Leo »