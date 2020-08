Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole confirme la tendance pour Messi !

Publié le 26 août 2020 à 14h15 par T.M.

Au moment où Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone, le nom du PSG revient forcément sur la table. Néanmoins, du côté du club de la capitale, on aurait déjà tranché concernant une opération colossale pour la star argentine.

Il n’y a désormais plus de place au doute. Depuis ce mardi soir, les intentions de Lionel Messi sont claires : il veut quitter le FC Barcelone cet été. Une décision communiqué au club catalan, qui doit désormais gérer ce tremblement de terrain. A un an de la fin de son contrat, l’Argentin entend bien faire jouer la clause présente dans son bail pour être libéré. La question maintenant est de savoir où rebondira Messi en cas de départ. Selon de nombreux médias, c’est Manchester City qui semble être le mieux placé pour accueillir le sextuple Ballon d’Or. Néanmoins, pour beaucoup, le PSG ne serait pas là. De quoi en faire rêver plus d’un avec un trop exceptionnel Neymar-Mbappé-Messi. Mais du côté de la direction parisienne, la réalité est bien différente.

Le PSG a d’autres plans !