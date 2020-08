Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG déjà prêt à s'attaquer à Lionel Messi ?

Publié le 25 août 2020 à 22h00 par B.C. mis à jour le 25 août 2020 à 22h07

Alors que Lionel Messi a indiqué à ses dirigeants ce mardi soir qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain serait d'ores et déjà positionné pour s'attacher les services de La Pulga.

Coup de tonnerre sur la planète football ! Alors qu'on l'imaginait terminer sa carrière au FC Barcelone il y a encore quelques mois, Lionel Messi a décidé de claquer la porte. Agacé par les derniers choix de sa direction et de la situation compliquée au sein du club, Lionel Messi a indiqué à ses dirigeants ce mardi qu'il voulait quitter la Catalogne durant le mercato. Pour parvenir à ses fins, l'international argentin compte activer sa clause de départ présente dans son contrat, lui permettant de résilier unilatéralement son bail et de s'engager libre dans une autre écurie. Ce que refuse le FC Barcelone, mais cette situation amènerait déjà les clubs les plus puissants de la planète à se positionner sur l'Argentin, à commencer par le PSG.

Le PSG, une option possible pour Lionel Messi ?