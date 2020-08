Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette fois-ci, c'est vraiment la fin pour Thiago Silva...

Publié le 25 août 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva va bel et bien quitter le club de la capitale malgré l'insistance de Thomas Tuchel. Le Brésilien devrait s'engager à Chelsea jusqu'en juin 2022. L'aventure parisienne touche donc à sa fin.

Arrivé en 2012 au Paris Saint-Germain, Thiago Silva s'est rapidement imposé comme le capitaine du club parisien et l'un des gros emblèmes du projet qatari. En fin de contrat le 30 juin dernier, le Brésilien avait accepté une dernière pige avec le PSG afin de terminer la saison. Et il ne doit pas regretter puisqu'il a remporté les deux coupes nationales et atteint la finale de la Ligue des Champions, perdue contre le Bayern Munich (0-1). D'ailleurs Thomas Tuchel ne doit pas non plus le regretter puisque Thiago Silva a été impressionnant durant le Final 8, démontrant qu'il évoluait encore à un très haut niveau. Malgré tout, O Monstro a confirmé qu'il avait disputé son dernier match avec le PSG dimanche soir. « C’était mon dernier match à Paris. Je suis triste. Je m’excuse auprès des supporters. Je remercie tous les fans pour leur amour », confiait-il après la défaite contre le Bayern avant d'en dire plus sur son avenir : « Je dois chercher une autre équipe, je serai certainement heureux. Ce qui est écrit sur la Fiorentina est faux : mon agent discute avec mais rien n’est signé. Demain et après demain, je regarderai les offres et on décidera ».

Visite médicale à Chelsea jeudi pour Thiago Silva