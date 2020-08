Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Manchester, Inter... Un favori se dégagerait pour accueillir Messi !

Publié le 25 août 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Mécontent de la situation actuelle du FC Barcelone, Lionel Messi songerait clairement à quitter le club catalan durant le mercato. De quoi susciter l'intérêt de nombreux clubs. Alors que Manchester City serait sur les rangs, c'est une autre écurie de Premier League qui partirait favorite pour s'attacher les services de La Pulga en cas de transfert cet été...

Icône du FC Barcelone, Lionel Messi risque d'animer le mercato comme jamais auparavant. À 33 ans, la star argentine s'interrogerait sérieusement sur son avenir. Il y a quelques semaines, plusieurs médias espagnols affichaient les envies d'ailleurs du sextuple Ballon d'Or, mécontent de la gestion du FC Barcelone depuis un certain temps, et la déroute face au Bayern Munich (8-2) n'a rien arrangé. Malgré l'arrivée de Ronald Koeman en lieu et place de Quique Setién, Lionel Messi serait en plein doute pour son avenir. Pourtant, le nouvel entraîneur néerlandais ne compte pas se séparer de son numéro 10 dans les prochaines semaines. « C’est un plaisir d'avoir un joueur comme Messi dans l'équipe. Avec sa qualité, il trouvera sa place au sein de l'évolution de l'équipe », expliquait-il dernièrement sur Barça TV . Néanmoins, cela pourrait ne pas suffire.

Manchester City étudie le dossier Messi...

Ce lundi, l'entourage de Lionel Messi a indiqué à ESPN que le principal intéressé n'avait « en aucun cas » affiché ses velléités de départ à Ronald Koeman, mais les doutes persistent malgré tout sur son avenir, d'autant que les mastodontes européens sont à l'affût pour s'attacher les services de la Pulga . Selon ESPN , Manchester City étudierait actuellement la faisabilité d'un transfert de l'Argentin vers l'Etihad Stadium tout en restant dans les clous du fair-play financier, mais Pep Guardiola n'est pas le seul à l'affût. Depuis l'humiliation en Ligue des Champions, les pistes menant à l'Inter Milan ou au PSG sont évoquées par la presse étrangère, mais c'est une autre écurie qui tiendrait la corde en cas de départ de Messi cette année.

… mais Manchester United partirait favori