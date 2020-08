Foot - Mercato

Mercato : Un ancien de l'OM de retour en Ligue 1 ?

Publié le 25 août 2020 à 15h12 par La rédaction mis à jour le 25 août 2020 à 15h29

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Gianelli imbula, est aujourd’hui sans club. Cependant, le milieu français ne manque pas de prétendants.