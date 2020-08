Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à relancer le feuilleton Edinson Cavani ?

Publié le 25 août 2020 à 13h45 par T.M.

Toujours sans club depuis son départ du PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani verrait désormais le Real Madrid de Zinedine Zidane se pencher sur son cas.

N’ayant pas voulu prolonger avec le PSG pour terminer la Ligue des Champions, Edinson Cavani n’a toutefois toujours pas retrouver de club. Et à quelques jours de la reprise dans les grands championnats européens, l’Uruguayen est donc encore dans l’incertitude. Dernièrement, c’est l’option Benfica qui s’est compliquée pour le Matador. Néanmoins, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, les discussions se tiennent toujours toujours entre le clan Cavani et le club lisboète. Néanmoins, entre temps, d’autres clubs se seraient immiscés dans cette course pour Edinson Cavani et pas des moindres…

Cavani pour doubler Benzema ?