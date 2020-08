Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi prêt à entrer en guerre avec Bartomeu pour claquer la porte ?

Publié le 25 août 2020 à 20h45 par B.C.

Déterminé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi souhaiterait utiliser la clause dans son contrat lui permettant de résilier unilatéralement. Néanmoins, le club culé assure que son joueur ne peut plus l'utiliser aujourd'hui.

Un coup de tonnerre pourrait survenir durant ce mercato. Mécontent de la situation du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Lionel Messi a indiqué à sa direction ce mardi qu'il souhaitait quitter son club de toujours. Malgré l'arrivée de Ronald Koeman, l'Argentin voudrait donc changer d'air dans les prochaines semaines et compte bien utiliser la clause présente dans son contrat, lui permettant de résilier unilatéralement son bail. Néanmoins, cela ne sera pas si simple pour Lionel Messi.

Messi veut utiliser sa clause expirée pour partir !