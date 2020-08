Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une démission de Bartomeu pour relancer le feuilleton Messi ? La réponse !

Publié le 26 août 2020 à 17h30 par B.C.

Alors que Lionel Messi est déterminé à quitter le FC Barcelone, certains journalistes assurent qu'une démission de Josep Maria Bartomeu pourrait être le seul élément capable de faire changer d'avis l'Argentin. Cependant, le président catalan n'imaginerait pas quitter son poste actuellement.

C'est une véritable bombe qui secoue actuellement le FC Barcelone. Présent au club depuis 20 ans, Lionel Messi a pris la décision de claquer la porte, lassé des mauvais résultats et agacé par les choix de sa direction. L'Argentin a informé ce mardi le Barça qu'il souhaitait utiliser la clause dans son contrat afin de résilier unilatéralement son bail, lui permettant ainsi de rallier un autre club librement. Le FC Barcelone n'entend pas laisser faire sa star, ce qui pourrait être le début d'une énorme bataille judiciaire entre les deux parties, pas de quoi arranger les rapports entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu. La Pulga est en conflit ouvert avec son président depuis plusieurs mois, et à en croire certains journalistes espagnols, seul un départ de Bartomeu pourrait éventuellement amener Messi à revenir sur sa décision. « La démission de Bartomeu est la seule décision qui peut, peut-être, faire changer l'avis de Lionel Messi. Je pense que Bartomeu n'a aucune autre sortie que la démission immédiate. Avec le coronavirus, le stade est vide et le public ne peut pas venir au Camp Nou. Si c'était possible, ce serait impossible pour lui d'être le président du Barça », expliquait ce mardi soir Edu Polo, journaliste à Mundo Deportivo , sur RMC . Cependant, ce coup de tonnerre au sein du conseil d'administration ne serait pas près d'arriver.

Bartomeu veut rester...

Comme l'a révélé OK Diario , Josep Maria Bartomeu ne compte pas renoncer à la présidence du FC Barcelone malgré la bombe lâchée par Lionel Messi. Alors que les supporters du club culé se sont rassemblés ce mardi soir pour exprimer leur désaccord avec Bartomeu en soutien à l'attaquant de 33 ans, le patron du Barça entend bien rester jusqu'à la fin de son mandat à en croire certaines personnes du conseil d'administration qui ont rencontré Bartomeu ces dernières heures. « Il lui reste six mois de mandat et il ne va pas bouger. Vous ne pouvez pas déclencher une élection maintenant parce qu'il est facile de gâcher la saison. En mars 2021, il quittera la présidence avec les comptes du club et l'ensemble de l'institution en ordre. C'est l'objectif qu'il s'est fixé », a déclaré un responsable du Barça au média ibérique. Josep Maria Bartomeu ne flancherait donc pas en interne, et on estime même au sein de l’entité blaugrana que Lionel Messi pourrait perdre du crédit aux yeux des fans après sa décision fracassante. En attendant, Bartomeu ne perd pas espoir de faire changer d'avis son joueur, tout en restant à son poste.

… et conserver Lionel Messi