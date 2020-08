Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce coup de tonnerre en interne qui pourrait relancer le feuilleton Messi !

Publié le 25 août 2020 à 21h00 par B.C.

Journaliste à Mundo Deportivo, Edu Polo explique que seule une démission de Josep Maria Bartomeu pourrait éventuellement inciter Lionel Messi à revenir sur sa décision de quitter le FC Barcelone.

Deux ans après Cristiano Ronaldo, la Liga pourrait perdre son autre superstar en la personne de Lionel Messi. L'attaquant argentin a indiqué ce mardi à sa direction qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone en utilisant sa clause de résiliation présente dans son bail. Messi aurait d'ailleurs l'intention de sécher la reprise de l'entrainement afin que sa direction respecte sa décision, mais cela n'est pas gagnée puisque le club culé estime que le joueur ne peut plus activer sa clause depuis le 10 juin. Quoi qu'il en soit, Lionel Messi est fermement décidé à changer d'air durant le mercato, mais un élément pourrait éventuellement le faire changer d'avis.

« La démission de Bartomeu est la seule décision qui peut, peut-être, faire changer l'avis de Messi »