Mercato - PSG : Neymar avec Messi à Manchester City ? La réponse !

Publié le 26 août 2020 à 16h15 par T.M.

Souhaitant quitter Barcelone pour Manchester City, Lionel Messi aimerait bien débarquer avec Neymar dans ses valises. Toutefois, cela s’annonce quasiment impossible…

Neymar est enfin heureux au PSG. Après ses envies de départ l’été dernier, le Brésilien semble avoir trouvé sa place dans la capitale. De bon augure pour l’avenir du Parisien, qui pourrait même envisager une prolongation de contrat, alors que le sien court actuellement jusqu’en 2022. Et si finalement la bombe Lionel Messi relançait tout le dossier ? C’est désormais officiel, l’Argentin veut quitter le FC Barcelone, à un an de la fin de son contrat. Et pour rebondir, le sextuple Ballon d’Or voudrait rejoindre Manchester City et Pep Guardiola. Mais il pourrait ne pas débarquer seul. En effet, selon les dernières informations de Jorge Nicola, Messi aurait appelé Neymar pour le suivre à l’Etihad Stadium.

Une double opération impossible ?

Journaliste espagnol, Francesc Aguilar n’a pas mis longtemps avant de réagir à cette information à propos d’une arrivée de Neymar avec Lionel Messi à Manchester City. Et selon lui, les Citizens seraient tout simplement dans l’impossibilité de réaliser cette double opération. Aguilar a ainsi appelé à la raison, expliquant même que cela était plus simple que Messi retrouve Neymar du côté du PSG.