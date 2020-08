Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le prix de l’opération Lionel Messi dicté par… Neymar !

Publié le 26 août 2020 à 11h00 par T.M.

Cela est désormais confirmé, Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone. Au sein du club catalan, on pourrait finalement se résoudre à lâcher l’Argentin, mais pas à n’importe quel prix. Explications.

Depuis la claque reçue par le FC Barcelone contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, l’avenir de Lionel Messi n’a cessé d’être remis en question. Le flou était total concernant l’Argentin, mais le voile est désormais levé. En effet, ce mardi soir, le sextuple Ballon d’Or a envoyé un fax à la direction du Barça pour lui signifier clairement ses envies de départ et son intention de résilier unilatéralement son contrat grâce à la clause présente dans celui-ci. Un coup de tonnerre se prépare donc sur la planète football avec ce possible départ de Messi de son club de toujours. Le réponse des Blaugrana n’aura d’ailleurs pas tardé, expliquant qu’ils ne voulaient pas s’en séparer, lui qui est toujours sous contrat jusqu’en 2021, considérant également que la clause, qui a expiré le 1er juin, n’est plus valable.

Messi, le futur joueur le plus cher de l’histoire ?