Mercato - Barcelone : Ça commence à faire beaucoup pour Bartomeu…

Publié le 26 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Pointé du doigt pour être l’instigateur d’une politique sportive désastreuse et donc indirectement l’un des responsables de l’épisode Bayern Munich, Josep Maria Bartomeu est au coeur d’une nouvelle polémique au FC Barcelone.

Président depuis 2013 et réélu seulement quelques années après, le crédit de Josep Maria Bartomeu a sérieusement été entamé. Au FC Barcelone, il ne fait plus l’unanimité en raison de ses décisions sur le plan sportif et sur la gestion des salariés du Barça . Ancien président du club catalan, Joan Laporta qui est d’ailleurs un candidat aux élections prévues pour mars 2021, a pointé du doigt le traitement du dossier Luis Suarez.

« Un acte de lâcheté de la part du président et un manque de respect pour le joueur »