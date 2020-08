Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur des retrouvailles entre Neymar et Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 20h45 par T.M.

Alors que le PSG aurait visiblement d’autres plans que de recruter Lionel Messi, il n’empêche que des retrouvailles entre l’Argentin et Neymar ne seraient pas totalement à écarter. Explications.

L’été dernier, Neymar et Lionel Messi ont tout fait pour se retrouver au FC Barcelone. Cela ne s’est finalement pas réaliser. Mais cela pourrait n’être que partie remise. En effet, à en croire les informations de Jorge Nicola, l’Argentin, qui souhaite désormais quitter la Catalogne, aurait appelé son ami du PSG pour lui demander de le suivre à Manchester City. Aura-t-on le droit à une réunion sous les ordres de Pep Guardiola ? Cela ne se fera en tout cas pas sous le maillot du PSG cet été. En effet, alors que certains placent le club de la capitale comme une destination envisageable pour Lionel Messi, Marca explique toutefois ce mercredi que les Parisiens auraient tout simplement d’autres plans que de réaliser une opération colossale pour le sextuple Ballon d’Or.

Des retrouvailles toujours d’actualité ?