Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola aurait un plan pour Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 19h45 par La rédaction

Depuis l’annonce de Lionel Messi de quitter l’Espagne, Manchester City ferait partie des favoris pour récupérer la star argentine et aurait en tête un plan bien précis.

Le choix de Lionel Messi a fait l’objet d’une véritable bombe en Espagne. Après son choix d'arrêter les négociations avec sa direction pour une prolongation et le désastre en Ligue des Champions face au Bayern Munich, l'hypothèse prenait de plus en plus d’ampleur. C’est désormais chose faite car l’Argentin a communiqué par la voie de ses avocats qu’il souhaiterait quitter cet été le FC Barcelone. Un choix fort de la star catalane qui serait lassé des choix de la direction catalane avec Josep Maria Bartomeu au cœur des critiques. Face à ce choix, la nouvelle destination de la Pulga est désormais au centre des débats avec le PSG, l’Inter Milan, Manchester United et Manchester City qui seraient sur les rangs. Le club de Pep Guardiola qui se dessinerait comme le favori aurait en tête un plan pour récupérer Lionel Messi…

Manchester City envisagerait une offre de 100-150M€ !