Mercato - Barcelone : Un incroyable coup à 200M€ en préparation pour Messi ?

Publié le 26 août 2020 à 21h30 par B.C.

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone cet été, Manchester City et le PSG sont notamment sur les rangs pour accueillir la star argentine. Et pour parvenir à ses fins, Pep Guardiola serait prêt à faire des folies...

C'est une véritable bombe qui secoue le monde du football et le FC Barcelone plus particulièrement. Présent au club depuis ses 13 ans, Lionel Messi souhaite quitter le club culé dès cet été. L'Argentin a en effet indiqué à ses dirigeants qu'il voulait plier bagage durant le mercato, et cela incite les mastodontes européens à se positionner. Alors que le PSG s'intéresserait de près à sa situation, c'est bien Manchester City qui semble favori aujourd'hui. Il faut dire que le club anglais dispose d'un atout de taille en la personne de Pep Guardiola. Et pour parvenir à ses fins, les Citizens seraient prêts à de grosses folies.

City met de côté jusqu'à 200M€ pour Messi

A en croire les informations divulguées par Tancredi Palmeri ce mercredi soir, Manchester City serait déterminé à s'attacher les services de Lionel Messi. Le journaliste italien explique sur son compte Twitter que l'écurie anglaise aurait mis de côté jusqu'à 200M€ afin d'obtenir satisfaction. Une offre composée d'une somme d'argent et de joueurs serait pour le moment à l'ordre du jour. Des émissaires du club devraient être à Barcelone la semaine prochaine afin de négocier une transaction avec les Blaugrana . Une offensive programmée qui expliquerait alors pourquoi Lionel Messi a décidé de se présenter à l'entraînement lundi prochain afin de ne pas entrer en clash avec sa direction, et ainsi permettre l'avancée des discussions. Pour rappel, le 10 Sport vous révélait il y a quelques semaines en exclusivité que Bernardo Silva plaisait particulièrement au Barça, ce qui pourrait avoir son importance dans ce dossier...