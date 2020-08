Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s'est lancé dans un projet colossal !

Publié le 26 août 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

A défaut de pouvoir se renforcer de manière importante, l'OM compte bien conserver ses cadres. Dans cette optique, le club phocéen vient d'annoncer la prolongation de Steve Mandanda, qui suit celle de Dimitri Payet. Et c'est encore loin d'être terminé. Le prochain objectif de Pablo Longoria sera de blinder Jordan Amavi et Florian Thauvin.

Depuis l'ouverture du mercato, la tendance est claire pour l'Olympique de Marseille. En difficulté économique, le club phocéen ne pourra pas réaliser de grosses opérations sans vendre de manière importante. Cela s'est d'ailleurs confirmé avec les premières recrues bouclées par l'OM puisque Pape Gueye a débarqué libre en provenance du Havre, tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. André Villas-Boas souhaiterait encore recruter un attaquant et un latéral gauche, tout en espérant conserver ses meilleurs éléments. C'est la mission qui a donc été confiée à Pablo Longoria, le nouveau directeur du football de l'OM. Et le dirigeant espagnol est déjà très actif.

L'OM blinde Mandanda et Payet

En effet, Pablo Longoria semble s'être lancé dans le projet ambitieux de blinder plusieurs cadres du vestiaire. Ainsi, après Dimitri Payet, qui avait accepté de baisser son salaire pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2024, c'est Steve Mandanda qui en a fait de même comme l'a officialisé l'OM ce mercredi. Le portier international a ainsi signé un bail le liant à Marseille jusqu'en 2024, comme Dimitri Payet. L'ancien Havrais aura alors 39 ans, et tout laisse à croire qu'il finira sa carrière au sein du club phocéen. Un soulagement pour André Villas-Boas qui voit donc l'avenir de deux cadres du vestiaire être déjà réglé. Mais il ne compte pas en rester là.

Thauvin et Amavi, les prochains sur la liste ?