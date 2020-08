Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lampard a fait une grande promesse à Thiago Silva !

Publié le 26 août 2020 à 19h00 par A.M.

Alors qu'il semble très proche de rejoindre Chelsea, Thiago Silva aurait reçu la promesse de porter le brassard de capitaine avec les Blues après l'avoir déjà eu sur le bras au PSG.

L'avenir de Thiago Silva semble toujours plus s'écrire loin du Paris Saint-Germain. Huit ans après son arrivée au sein du club de la capitale, O Monstro a très probablement disputé son dernier match sous les couleurs parisiennes à l'occasion de la défaite en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-1). Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un clash a explosé entre Thiago Silva et Leonardo suite à la proposition du directeur sportif du PSG qui réclamait de gros efforts financiers à son joueur. Et alors que Thomas Tuchel continuerait de faire le forcing pour conserver son capitaine, il y a peu de chance qu'il y parvienne.

Le brassard de capitaine à Chelsea ?