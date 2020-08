Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour cette pépite de Tuchel !

Publié le 26 août 2020 à 17h45 par H.G. mis à jour le 26 août 2020 à 17h57

Alors que le contrat de Kays Ruiz expirera en juin 2021, Leonardo serait d’ores et déjà passé à l’action pour sécuriser l’avenir de la jeune pépite de Thomas Tuchel.

Le PSG semble avoir retenu les leçons du passé. Cette saison, l’une des priorités de Leonardo était de faire signer aux très prometteurs Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche leur premier contrat professionnel de trois ans avec leur club formateur. Seulement voilà, les deux pépites parisiennes en ont décidé autrement et ont finalement choisi de s’exiler ailleurs. Tanguy Kouassi a en effet rejoint le Bayern Munich, tandis qu’Adil Aouchiche s’est engagé en faveur de l’AS Saint-Etienne. Une erreur qu’il ne souhaite pas répéter avec Kays Ruiz. En effet, si ce dernier a déjà un contrat professionnel à l’heure actuelle, Leonardo et le PSG ne souhaiteraient pas voir une autre de leurs pépites s’en aller l’an prochain, dans la mesure où le joueur issu du centre de formation du FC Barcelone verra son bail expirer en 2021.

Leonardo aurait transmis une offre de prolongation à Kays Ruiz !

Ainsi, à en croire les informations publiées par Abdellah Boulma sur son compte Twitter ce mercredi, le PSG aurait l’intention de prolonger le contrat de Kays Ruiz prochainement. Le joueur qui fête son dix-huitième anniversaire ce mercredi se serait vu offrir une prolongation de contrat dernièrement, lui qui serait très apprécié par le staff du club de la capitale. Pleinement conscient du talent du joueur, Leonardo aurait la ferme intention de le prolonger afin de ne pas le perdre. De son côté, l’entourage de Kays Ruiz serait actuellement toujours en pleine réflexion. Affaire à suivre…