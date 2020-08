Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : La priorité de Milinkovic-Savic, c’est le PSG !

Publié le 26 août 2020 à 15h45 par La rédaction

Courtisé depuis de plus d’un an par le PSG et Leonardo qui en fait l’une de ses priorités, Sergej Milinkovic-Savic est lui-aussi déterminé à rejoindre Paris.

Auteur d’une nouvelle saison de haut-vol avec la Lazio Rome et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Sergej Milinkovic-Savic arrive à un carrefour de sa carrière. A 25 ans, le milieu de terrain serbe rêve de pouvoir rejoindre un grand d’Europe. Chaudement courtisé par le PSG, et notamment Leonardo qui fait du Serbe une priorité, Milinkovic-Savic est fortement séduit par le projet parisien. Selon nos informations, s’il doit partir cet été, Paris est sa grande priorité.

Le PSG trop court financièrement ?

Si la Lazio Rome envisage de le prolonger et lui permettre de poursuivre son aventure romaine avec la Ligue des Champions la saison prochaine, Sergej Milinkovic-Savic pense d’abord à un départ. Et la perspective de rejoindre le dernier finaliste de la Champion’s League, comme d’évoluer aux côtés de Neymar et Mbappé, le séduit grandement. Toutefois, pour que son rêve devienne réalité, il faut que Paris s’aligne sur les demandes financières de la Lazio. Comme révélé par le10sport.com, Leonardo a transmis une offre de 60 millions d’euros. Et le Brésilien n’a pas l’intention d’aller au-delà. C’est trop court pour la Lazio Rome, qui réclame des négociations et une offre revue à la hausse. Aux alentours de 80 millions d’euros, l’affaire peut être entendue. En dessous, ça sera compliqué. Et le PSG ne semble pas prêt à faire cet effort financier, le mercato estival devant également permettre à Leonardo de recruter un gardien, deux latéraux, un défenseur central et un attaquant. Très prudent depuis de longs mois, le directeur sportif parisien ne prendra aucun risque. L’opération Milinkovic-Savic peut en être un. Un risque qui sera minoré si jamais le PSG parvient à vendre Julian Draxler, Leandro Paredes ou encore Idrissa Gueye.