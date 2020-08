Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a deux dossiers sensibles sur le feu !

Publié le 26 août 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 26 août 2020 à 14h32

En plus de son recrutement, le PSG va devoir gérer les prolongations de contrat et des possibles ventes cet été. D’ailleurs, deux cas font actuellement beaucoup parler : Leandro Paredes et Juan Bernat.

Le mercato estival 2020 s’annonce d’ores et déjà mouvementé pour le PSG, qui a déjà acté le recrutement définitif de Mauro Icardi au début de l’été. Et alors que plusieurs postes sont ciblés en priorité par Leonardo (latéral droit, milieu de terrain, défense centrale…), les pistes se multiplient depuis plusieurs semaines pour le directeur sportif du PSG qui aura du pain sur la planche. De plus, Leonardo devra gérer les éventuelles ventes ainsi que les prolongations de contrat, et à ce titre, le dirigeant brésilien a déjà beaucoup de travail avec deux joueurs en particulier.

La Juventus veut Paredes

Leandro Paredes, qui est parvenu à retrouver des couleurs ces derniers mois au PSG et fait même aujourd’hui figure de titulaire en puissance dans l’esprit de Thomas Tuchel, attire logiquement les convoitises ! Le Corriere dello Sport annonce ce mercredi que la Juventus serait à fond sur Paredes, et l'international argentin est l’un des profils privilégiés par Andrea Pirlo pour venir renforcer l’entrejeu de la Vieille Dame cet été, orpheline de Blaise Matuidi et Miralem Pjanic. Reste désormais à savoir si Leonardo sera disposé à laisser filer Paredes cet été, et dans ce dossier, tout pourrait bien déprendre de la détermination de la Juventus et des moyens financiers déployés pour tenter de convaincre le PSG.

Ça coince pour Bernat…