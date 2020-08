Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone s’active pour un joueur de Tuchel !

Publié le 26 août 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Juan Bernat figurerait sur les tablettes du FC Barcelone qui l’aurait contacté dernièrement.

Juan Bernat et le PSG, ça coince ? Comme l’a récemment expliqué RMC, les prétentions salariales du latéral gauche espagnol feraient coincer les négociations avec le club de la capitale. Pourtant, le contexte est forcément pressant pour le PSG, puisque Bernat n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes. Et un cador étranger vient davantage compliquer la tâche de Leonardo dans ce dossier…

Barcelone tente le coup Bernat