Mercato - OM : Un club de Ligue 1 en passe de jouer un très mauvais tour à Villas-Boas !

Publié le 26 août 2020 à 13h45 par T.M.

A la recherche d’une doublure à Jordan Amavi à gauche, l’OM pourrait dire adieu à Caio Henrique, en partance pour… l’AS Monaco.

Aujourd’hui, les priorités d’André Villas-Boas sont claires sur le marché des transferts. Pour renforcer l’OM et avoir les solutions nécessaires pour affronter cette saison, le Portugais attend encore un attaquant et un arrière gauche. Cela fait d’ailleurs depuis l’été dernier qu’un joueur est recherché à ce poste. Un long feuilleton que Pablo Longoria doit donc achever, mais faute d’argent, cela est compliqué. Il faut donc miser sur des prêts ou des joueurs en fin de contrat. Dernièrement, il était notamment question d’une possible cession de Caio Henrique, qui appartient à l’Atlético de Madrid. A 23 ans, le Brésilien est perçu comme un beau coup à réaliser pour Villas-Boas et l’OM. Mais c’est finalement l’AS Monaco qui devrait réaliser la belle opération.

Un transfert à 10M€ !