Mercato - Barcelone : Ça se complique pour la succession de Jordi Alba ?

Publié le 27 août 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Jordi Alba semble toujours être trouble du côté du FC Barcelone, les Blaugrana travailleraient toujours sur le recrutement d’un successeur à l’international espagnol. Cependant, la Juventus serait également dans la course pour l’une des pistes du Barça…

Ronald Koeman continue sa révolution. Alors que Luis Suarez ne sera pas conservé, le FC Barcelone pourrait bien également perdre plusieurs autres joueurs de son effectif, notamment Jordi Alba, même si l’international espagnol entrerait toujours dans les plans du coach néerlandais. Dans ce contexte, le Barça se prépare à toute éventualité, et ciblerait plusieurs profils pour la succession de son latéral gauche. Mais la Juventus pourrait bien contrecarrer leurs plans…

José Gaya dans le viseur de la Juve ?