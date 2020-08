Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani manque une occasion en or pour son avenir !

Publié le 27 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Edinson Cavani est toujours sans club après avoir décidé de ne pas aller au bout de l’aventure européenne du PSG. Et alors que la Juventus se serait intéressée à son profil, l’ancien buteur du Napoli aurait repoussé les avances de la Vieille Dame.

Mais que va bien pouvoir faire Edinson Cavani la saison prochaine ? Sans club depuis son départ du PSG fin juin, l’Uruguayen serait passé tout proche de s’engager en faveur du Benfica Lisbonne avant que l’opération n’échoue. Désormais, le clan Cavani serait toujours à la recherche d’un point de chute. Et pourquoi pas la Juventus ? La Vieille Dame aurait approchée les proches du joueur, sans succès.

« L'attaquant uruguayen n'a pas envie de trahir les supporters de Naples en allant à la Juve »