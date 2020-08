Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel proche de boucler un premier gros départ !

Publié le 27 août 2020 à 4h00 par A.M.

Bien décidé à effectuer un gros dégraissage d'ici la fin du mercato, l'AS Saint-Etienne pourrait voir filer Wahbi Khazri dans les prochains jours.

« Je l'avais signalé quand je suis arrivé. Il faut trouver des solutions, d'autant plus qu'il y a des déséquilibres dans l'effectif selon les postes ». Il y a déjà plusieurs semaines, Claude Puel avait annoncé sa volonté de dégraisser son effectif. Et à un mois de la fermeture du mercato, Franck Honorat et Vagner Dias ont été vendus respectivement à Brest et Metz tandis que Loïc Perrin et Yohan Cabaye n'ont pas été conservés à l'issue de leur contrat. Mais c'est loin d'être terminé puisque Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Yann M’Vila, Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri sont poussés au départ par Claude Puel.

Khazri a plusieurs offres

Par conséquent, de nombreux départs sont encore attendus d'ici le 5 octobre, et Wahbi Khazri pourrait lancer ce coup de balai. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'international tunisien fait l'objet d'offres de trois clubs dont Trabzonspor et Istanbul Basaksehir. Et c'est bien le club stambouliote qui serait en pole dans ce dossier compte tenu de ses moyens supérieurs. Mais Wahbi Khazri continue d'attendre une offre venue d'Espagne ou d'Italie, sans écarter l'hypothèse d'un départ en Turquie.