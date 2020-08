Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel reçoit un soutien de poids pour son avenir !

Publié le 27 août 2020 à 3h45 par A.M.

Malgré une saison très réussie en terme de résultats, Thomas Tuchel n'est pas encore garanti de rester sur le banc du PSG. Mais pour Luis Fernandez, Leonardo doit le conserver.

Après la défaite en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-1), Leonardo se tourne désormais vers l'avenir et notamment le mercato. De nombreux dossiers sont à régler, et l'avenir de Thomas Tuchel pourrait en être un. Malgré une saison très réussie d'un point de vue des résultats, l'Allemand n'est pas encore assuré de poursuivre l'aventure. Et pour cause, Leonardo souhaiterait toujours attirer Massimiliano Allegri, libre de tout contrat et qui a vu la porte de l'Inter Milan se refermer puisqu'Antonio Conte a été confirmé des ses fonctions. Mais pour Luis Fernandez, il n'y a pas de doutes, Thomas Tuchel doit rester au PSG.

«Il faut garder Tuchel, bien sûr»