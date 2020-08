Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Daniel Riolo imagine déjà Lionel Messi au PSG !

Publié le 27 août 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone, le PSG est cité parmi les prétendants. Et Daniel Riolo imagine bien la Pulga aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé.

Depuis quelques heures, l'avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le sextuple Ballon d'Or a annoncé à la direction sa volonté de quitter le FC Barcelone avant la fin du mercato. Par conséquent, la question qui se pose est désormais de savoir où évoluera La Pulga la saison prochaine. Rares sont les clubs en mesure de l'accueillir, et le PSG pourrait en faire partie. Toutefois, en plus des questions économiques, se posent des interrogations tactiques. Mais Daniel Riolo ne voit aucun inconvénient à une éventuelle arrivée de Lionel Messi au PSG et lui trouver une place très facilement dans le onze de départ.

«Si Messi est sur le terrain à la place de Di Maria, où est le problème ?»