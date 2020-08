Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour cette piste offensive !

Publié le 27 août 2020 à 3h30 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, Andi Zeqiri est bien en contact avec le club phocéen comme le confirme son agent qui ajoute toutefois que de nombreux autres clubs sont à l'affût.

Cet été, l'Olympique de Marseille cherchera à recruter un renfort offensif afin d'épauler Dario Benedetto. Et pour cause, André Villas-Boas refuse d'aligner Valère Germain seul en pointe et ne compte plus sur Kostas Mitroglou. Par conséquent, Marley Aké est la seule option considérée par le technicien portugais. Par conséquent, l'Olympique de Marseille s'intéresserait au jeune buteur du Lausanne-Sport en D2 suisse, Andi Zeqiri (21 ans). Son agent, Michel Urscheler a évoqué ce dossier.

Zeqiri très demandé