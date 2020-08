Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut régler l’avenir d’un cadre de Villas-Boas !

Publié le 26 août 2020 à 23h15 par T.M.

A l’OM, plusieurs joueurs n’ont plus qu’un an de contrat. Il faut donc se poser la question d’une possible prolongation. Alors que l’opération aurait été lancée pour Florian Thauvin, il en serait de même pour un autre cadre d’André Villas-Boas.

A peine arrivé à l’OM, Pablo Longoria a déjà du pain sur la planche et de nombreux dossiers brulants à régler. Sur la Canebière, il faut notamment résoudre la situation des nombreux joueurs à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Pour éviter qu’ils partent pour 0€ l’été prochain, il faut donc les vendre cet été ou les prolonger. Un dilemme qui concerne plusieurs joueurs d’André Villas-Boas. Alors que la prolongation de Steve Mandanda a été actée, Pablo Longoria aurait décidé de passer à la vitesse supérieure avec Florian Thauvin, entamant des premiers contacts. Mais cela ne serait pas le seul joueur de l’OM à connaitre ce même traitement.

Amavi comme Thauvin ?