Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria serait passé à l’offensive pour Florian Thauvin !

Publié le 26 août 2020 à 10h45 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Florian Thauvin à l’OM, Pablo Longoria aurait décidé de passer à l’action pour le champion du monde.

Après une saison quasi blanche à cause d’une problème à la cheville, Florian Thauvin est enfin de retour sur les terrains. Mais, l’international français jouera-t-il cette saison à l’OM ? Les questions sont nombreuses alors que le mercato fermera ses portes le 5 octobres prochains. En effet, le protégé d’André Villas-Boas n’a plus qu’un an de contrat. Et bien qu’il ait répété son intention de rester à l’OM, avec notamment l’objectif de disputer la Ligue des Champions, Thauvin n’en reste pas moins courtisé. Depuis plusieurs semaines, il est notamment question d’un intérêt de l’Atalanta Bergame, tandis que d’autres clubs resteraient à l’affût. Mais dans ce dossier, Pablo Longoria n’aurait visiblement pas dit son dernier mot.

La prolongation en route ?