Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans le dossier Allegri ?

Publié le 26 août 2020 à 18h15 par La rédaction

Après la défaite en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG pourrait envisager de laisser tomber Thomas Tuchel. Et Leonardo pourrait bien avoir une ouverture dans le dossier Massimiliano Allegri…

Cette Ligue des Champions pourrait bien laisser des traces au PSG. Après un très beau parcours qui a vu le PSG aller jusqu’à la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, Leonardo pourrait bien envisager un changement d’entraîneur cet été. Malgré cette belle prestation sur la scène européenne, les choix de Thomas Tuchel semblent être régulièrement remis en cause, notamment ceux lors de la finale contre le Bayern. Et Leonardo pourrait bien avoir une ouverture dans le dossier Allegri…

Le PSG, la seule option pour Allegri ?