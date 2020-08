Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Le point sur le dossier Khazri

Publié le 26 août 2020 à 12h15 par La rédaction mis à jour le 26 août 2020 à 12h16

Le10sport.com fait le point sur le dossier Wahbi Khazri, qui est bien l’objet d’intérêts concrets en Turquie, Istanbul Basaksehir apparaissant le mieux placé en l’état.

Mis en vente par l’AS Saint-Etienne, qui doit absolument se libérer de quelques gros salaires pour alléger son budget, Wahbi Khazri figure bien sur les tablettes de plusieurs clubs turcs, comme l’information a circulé ces derniers jours. Selon nos informations, il serait au nombre de trois, dont Trabzonspor et Istanbul Basaksehir, et Istanbul Basaksehir serait aujourd’hui le mieux placé, les chiffres avancés par le club étant supérieurs aux autres.

Khazri hésitant sur les offres turques

Pour autant, un point resterait actuellement en suspens : la volonté de Khazri. Le joueur s’interrogerait en effet sur la perspective d’évoluer en Turquie, privilégiant très clairement l’Espagne ou l’Italie, où Naples a lancé une petite approche il y a quelque temps, sans aller plus loin en l’état. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la conclusion du deal restait possible, car l’attaquant stéphanois n’a pas concrètement fermé la porte. Mais l’affaire n’est pas non plus conclue, car l’hypothèse que Khazri repousse finalement les offres d’Istanbul et de Trabzonspor n’est pas à exclure.



A.H.