Mercato - ASSE : Grosse incertitude pour l'avenir de Khazri !

Publié le 25 août 2020 à 7h30 par La rédaction

N’entrant plus dans les plans de Claude Puel à Saint-Etienne, Wahbi Khazri est annoncé sur les tablettes de Trabzonspor, récent vice-champion de Super Lig. Néanmoins, l'entourage du joueur a tenu à clarifier les choses.

Deux ans après son arrivée en provenance de Sunderland, Wahbi Khazri vit peut-être ses derniers moments sous le maillot de Saint-Etienne. Le nom de l'international tunisien aurait été placé sur la liste noire de Claude Puel aux côtés de Stéphane Ruffier, Yann M’Vila, Ryad Boudebouz, Sergi Palencia, Miguel Trauco ou encore Loïs Diony et Assane Diousse. Après une saison décevante, terminant 17e, l’heure est à la reconstruction à l'ASSE, et les dirigeants souhaitent ainsi faire un grand ménage au sein de l’effectif. Auteur d’une saison irrégulière avec 6 buts et 4 passes toutes compétitions confondues, Wahbi Khazri attise les convoitises, notamment en Turquie, où Trabzonspor souhaiterait s’attacher les services de l’attaquant de 29 ans d’après plusieurs médias. Une information toutefois démentie par un proche du joueur.

Aucune discussion entre Trabzonspor et Khazri ?