Mercato - ASSE : Le départ de Wahbi Khazri se précise ?

Publié le 21 août 2020 à 23h00 par La rédaction

Placé sur la liste noire de Claude Puel, Wahbi Khazri ne fait plus partie des plans de Claude Puel et chercherait une porte de sortie. Et Trabzonspor serait passer à l'offensive pour le Tunisien.

Les grands bouleversements cet été de Claude Puel font des victimes au sein de l’effectif de l’ASSE. Après une triste 17ème place, le coach stéphanois ne souhaite pas revivre la même saison que l’année dernière et a décidé de réaliser un grand ménage. Une volonté parfaitement illustrée avec la mise en place d’une liste noire de cadres de l’ASSE qui ne feraient plus partie des plans de Claude Puel. Parmi eux, on retrouverait Wahbi Khazri qui n’aurait pas convaincu lors de la préparation estivale et qui dispose d’un imposant salaire que l’ASSE aimerait se débarrasser. Alerté par sa situation un club turc serait passé à l’action afin de récupérer l’international tunisien cet été…

Un prêt payant avec option d'achat