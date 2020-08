Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Simeone n'a toujours pas tranché pour cette cible de Villas-Boas !

Publié le 21 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Sur les tablettes de l’OM, Caio Henrique est encore loin de quitter l'Atlético de Madrid puisque Diego Simeone n'aurait toujours pas donné son verdict pour le Brésilien.

Après un bon début de mercato avec les arrivées de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, et Pape Gueye, l’OM a un peu plus de mal à poursuivre son recrutement. André Villas-Boas avait fait part de sa volonté de voir arriver un concurrent à Jordan Amavi sur le côté gauche ainsi qu'un nouvel avant-centre afin d'épauler Dario Benedetto. Résultat un mois plus tard, aucune arrivée n'est à constater malgré la prise en fonction de Pablo Longoria. Concernant le renfort du côté gauche, le coach portugais aurait ciblé Caio Henrique de l’Atletico Madrid, mais son entraîneur, Diego Simeone aurait en tête des plans bien précis pour son latéral gauche brésilien.

Simeone attend la pré-saison !