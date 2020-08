Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue du Barça interpelle Messi !

Publié le 21 août 2020 à 23h15 par La rédaction

Arrivé cet été après un transfert programmé de 5M€, le jeune Pedri a affirmé qu’il avait à cœur de réussir à Barcelone. Et il en a également profité pour interpeller Lionel Messi concernant son avenir…

Le doute plane toujours autour de l’avenir de Lionel Messi. Après l’humiliation subie par le FC Barcelone en Ligue des Champions face au Bayern (8-2) et la profonde restructuration orchestrée par le club avec les départs d’Éric Abidal et Quique Setien et l’arrivée de Ronald Koeman, l’international argentin attend des garanties afin d’écrire la page suivante de son histoire chez les Blaugrana . Et les joueurs à ne pas vouloir le voir partir sont nombreux, à commencer par Pedri, une jeune recrue arrivée de Las Palmas en transfert anticipé (annoncé cet hiver, arrivé le 4 août contre 5M€).

« Je veux grandir et apprendre aux côtés des meilleurs du monde »