Mercato - ASSE : Gros rebondissement de situation pour Wahbi Khazri ?

Publié le 26 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Sur les tablettes de Trabzonspor, Wahbi Khazri pourrait voir un nouveau point de chute s’ouvrir à lui qui l’emballerait davantage.

Depuis plusieurs semaines, le mercato de l’ASSE a pris du plomb dans l’aile. Soucieux de renouveler son effectif, Claude Puel veut faire un grand ménage estival comme l’a illustré la mise en place d’une liste noire qui inclut plusieurs cadres de l’ASSE. On retrouverait ainsi des joueurs comme Ryad Boudebouz, Stéphane Ruffier, mais aussi Wahbi Khazri. L’ASSE veut ainsi alléger sa masse salariale et un départ de l’international tunisien rentrerait parfaitement dans cette nouvelle politique. Alerté par sa situation, le club turc Trabzonspor voudrait récupérer Wahbi Khazri et serait proche d’un accord comme l’avait annoncé Manu Lonjon mais l’opération pourrait capoter à cause de l’arrivée d’un nouveau club dans le dossier…

L’Istanbul Basaksehir vise Khazri !