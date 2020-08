Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marcelo Bielsa va bien jouer un drôle de tour à Leonardo !

Publié le 25 août 2020 à 23h45 par La rédaction mis à jour le 25 août 2020 à 23h47

En quête de renforts offensifs, Leonardo a coché le nom de Rodrigo mais l’attaquant de Valence pourrait filer du côté de l’Angleterre, plus précisément vers Leeds.

Depuis la fin de la Ligue des Champions, Leonardo est sur tous les fronts. Le directeur sportif du PSG doit désormais s’occuper des nombreux chantiers au sein du club parisien afin de renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Parmi les dossiers importants à traiter, celui d’un nouvel attaquant est étudié par Leonardo qui a activé la piste menant à Rodrigo Moreno (29 ans) comme annoncé en exclusivité dans le 10 sport. Le PSG a ainsi pris des renseignements sur l’attaquant de Valence qui pourrait néanmoins filer entre les doigts du club parisien car le promu Leeds coaché par Marcelo Bielsa serait en passe de régler ce dossier.

Leeds et Valence tombent d'accord pour Rodrigo